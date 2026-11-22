Всем привет! На связи команда Hotel Tales!

Наша команда готовится к большому тестированию первого DLC для Hotel Tales. А пока делимся тем, над чем успели поработать!

Все романтические линии с девушками уже готовы! Мини-игры тоже получили свою порцию внимания: мы обновили существующие, добавили новые фичи и подготовили несколько совершенно новых мини-игр, чтобы разнообразить ваши рабочие будни в Отеле.

А если от этих будней хочется отдохнуть, у нас хорошие новости! В основной игре уже есть сюжетный режим, позволяющий пропускать повторяющиеся мини-игры. Теперь у вас появится ещё и помощник - Пауло!

Да-да, отныне «Никки-младший» - он, а не вы! Если вы выстроили с Пауло хорошие отношения, он сможет брать на себя не самые интересные активности. А вам останется принимать овации и благодарности гостей. Неплохо устроились, правда?

А теперь к самому интересному! Мы разнообразили секс-сцены, добавили новые фетиши и кинки!

Спасибо, что следите за нашей работой. Добавляйте Hotel Tales - Thunderbound Vixens в список желаемого, чтобы не пропустить выход DLC, а также новости о ходе разработки!