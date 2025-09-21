Hotel Tales достиг 30 тысяч вишлистов!

Череда сюрпризов продолжается: мы счастливы сообщить, что количество вишлистов Hotel Tales переступило отметку в 30.000! Огромная благодарность вам всем за поддержку и внимание к проекту!

Мы уже вовсю работаем над бонусными наборами и предметами сообщества, которые полагаются за достижение порогов вишлистов. У нас множество интересных идей касательно этих бонусов, и мы уверены, что вы разделяете наш энтузиазм.

Пользуясь случаем, хотим отметить, что эта игра является для нас очень необычным проектом. Она пережила множество разных этапов: куча механик была разработана, переработана и в итоге выброшена за борт, пока мы искали идеальное решение. Сменялись постояльцы: гости выезжали, обещая вернуться в будущем, а на их место приходили новые. Мы уже близки к релизу, и финальный результат — это плод огромной работы, сделанной ради того, чтобы воплотить наше видение Hotel Tales.

Мы как никогда полны уверенности и семимильными шагами мчимся к релизу. Уже совсем скоро мы сообщим точную дату выхода, и, поверьте, мы ждем этого не меньше вас. Начинайте бронировать номера и расчищать выходные уже сейчас!