Новая демоверсия и трейлер - Hotel Tales

Привет, комьюнити!
С ноября вы уже знакомы с нашей демоверсией игры — и нам очень важно, что вы всё это время были с нами!
Поэтому мы обновили её, чтобы сделать опыт ещё ярче и показать всё, на что способна игра.
Что в новой демоверсии игры:
- Полноценная демка на 2 игровых дня
- Добавлен гардероб со множеством скинов
- Полноценное SPA-событие с мини-игрой
- Частичная озвучка
- Обновленные мини-игры: чемоданы, коктейли, ключи
- 4 сюжетные сцены
Также, мы подготовили новый трейлер
Теперь каждый из вас может стать работником Отеля и посмотреть, как всё работает изнутри.
Контента стало заметно больше.
Мы продолжаем улучшать игру, чтобы ваш первый опыт был действительно незабываемым.
Спасибо, что вы с нами!
Следите за обновлениями, готовьтесь к релизу и добавляйте игру в вишлисты — это помогает нам работать еще усерднее.
