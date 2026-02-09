ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hotel Tales 2-й квартал 2026 г.
Другой симулятор, Менеджер, Для взрослых 18+, Фэнтези, Юмор
5.9 39 оценок

Новая демоверсия и трейлер - Hotel Tales

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Привет, комьюнити!
С ноября вы уже знакомы с нашей демоверсией игры — и нам очень важно, что вы всё это время были с нами!
Поэтому мы обновили её, чтобы сделать опыт ещё ярче и показать всё, на что способна игра.

Что в новой демоверсии игры:

  • Полноценная демка на 2 игровых дня
  • Добавлен гардероб со множеством скинов
  • Полноценное SPA-событие с мини-игрой
  • Частичная озвучка
  • Обновленные мини-игры: чемоданы, коктейли, ключи
  • 4 сюжетные сцены

Также, мы подготовили новый трейлер

Теперь каждый из вас может стать работником Отеля и посмотреть, как всё работает изнутри.
Контента стало заметно больше.
Мы продолжаем улучшать игру, чтобы ваш первый опыт был действительно незабываемым.

Спасибо, что вы с нами!
Следите за обновлениями, готовьтесь к релизу и добавляйте игру в вишлисты — это помогает нам работать еще усерднее.

7
2