Новая демоверсия и трейлер - Hotel Tales

Привет, комьюнити!

С ноября вы уже знакомы с нашей демоверсией игры — и нам очень важно, что вы всё это время были с нами!

Поэтому мы обновили её, чтобы сделать опыт ещё ярче и показать всё, на что способна игра.

Что в новой демоверсии игры:

Полноценная демка на 2 игровых дня

Добавлен гардероб со множеством скинов

Полноценное SPA-событие с мини-игрой

Частичная озвучка

Обновленные мини-игры: чемоданы, коктейли, ключи

4 сюжетные сцены

Также, мы подготовили новый трейлер

Теперь каждый из вас может стать работником Отеля и посмотреть, как всё работает изнутри.

Контента стало заметно больше.

Мы продолжаем улучшать игру, чтобы ваш первый опыт был действительно незабываемым.

Спасибо, что вы с нами!

Следите за обновлениями, готовьтесь к релизу и добавляйте игру в вишлисты — это помогает нам работать еще усерднее.