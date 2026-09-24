ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hotel Tales 31.07.2026
Другой симулятор, Менеджер, Для взрослых 18+, Фэнтези, Юмор
5.6 68 оценок

Первое DLC для Hotel Tales уже в разработке

Звенящая пошлость Звенящая пошлость

В первом DLC Hotel Tales вас ждёт новая история на грани Рагнарёка: древние долги, опасные богини, битвы, магия, соблазнение и проблемы такого масштаба, что обычная смена в Отеле внезапно начинает казаться отпуском.

Веорра нашли. А значит, вместе с ним в Отель пришли те, кто не прощает побегов.

Что будет в DLC:

  • 4 новых персонажа с полноценными арками и эротическими сценами
  • 6+ новых мини-игр, включая боевые тренировки и “Перепей Бога”
  • новые враги и угроза древней бури
  • 2 новые концовки для Веорра
  • ещё 3 концовки для его гостей

Выбирай сторону, соблазняй богинь, защищай Отель и постарайся не оказаться главным блюдом на празднике конца света.

Добавляйте DLC Hotel Tales в список желаемого и готовьтесь к истории, где даже боги не уходят от последствий.

ПК 10
25
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
HiopsNerevar

Вивек уже не тот. Но так мне даже больше нравится.

5
Саори

а это что за белый черный шоколад

3