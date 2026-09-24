Первое DLC для Hotel Tales уже в разработке

В первом DLC Hotel Tales вас ждёт новая история на грани Рагнарёка: древние долги, опасные богини, битвы, магия, соблазнение и проблемы такого масштаба, что обычная смена в Отеле внезапно начинает казаться отпуском.
Веорра нашли. А значит, вместе с ним в Отель пришли те, кто не прощает побегов.
Что будет в DLC:
- 4 новых персонажа с полноценными арками и эротическими сценами
- 6+ новых мини-игр, включая боевые тренировки и “Перепей Бога”
- новые враги и угроза древней бури
- 2 новые концовки для Веорра
- ещё 3 концовки для его гостей
Выбирай сторону, соблазняй богинь, защищай Отель и постарайся не оказаться главным блюдом на празднике конца света.
Добавляйте DLC Hotel Tales в список желаемого и готовьтесь к истории, где даже боги не уходят от последствий.
Вивек уже не тот. Но так мне даже больше нравится.
а это что за белый черный шоколад