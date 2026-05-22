Издатель Devolver Digital подал в суд на производителя игрушек за незаконное использование товарного знака Hotline Miami

Компания Devolver Digital обратилась в суд с иском против художника Эрика Шателя, известного под псевдонимом Эрик Скэйркроу, и его фирмы ESC-Toy. Издатель обвиняет Шателя в нарушении авторских прав и незаконной продаже мерчендайза по игре Hotline Miami.

Согласно судебным документам, стороны заключили соглашение о сотрудничестве в 2015 году. По его условиям Шатель мог производить фигурки, значки и одежду по мотивам игр Devolver Digital. В 2019 году контракт был расторгнут. Художнику разрешили распродать остатки готовой продукции, однако производить новые товары он права не имел.

Несмотря на это, Devolver Digital заявляет, что Шатель продолжил выпускать новые партии сувениров. Более того, ответчик зарегистрировал на себя не менее 15 патентов, связанных с интеллектуальной собственностью Hotline Miami, и начал продвигать в социальных сетях проект Dusted, позиционируя его как официальное игровое ответвление франшизы. Для сбора средств на разработку планировалось запустить кампанию на площадке Kickstarter. Издатель утверждает, что игра не имеет к нему никакого отношения, а действия Шателя вводят покупателей в заблуждение.

Изначальный иск был подан в штате Техас в феврале 2026 года, но в мае 2026 года дело перенесли в суд штата Невада, где зарегистрирован бизнес ответчика. Devolver Digital требует прекратить незаконное использование бренда и возместить финансовый ущерб.

Журналисты также выяснили, что Эрик Шатель вовлечен в еще 1 судебное разбирательство, на этот раз с Sony Interactive Entertainment. Этот спор начался в 2020 году и продолжается до сих пор. Художник обвиняет компанию в нарушении устного договора на производство памятных значков для бренда PlayStation, тогда как представители Sony называют эти претензии попыткой превратить несостоявшуюся бизнес-идею в эксклюзивный контракт.