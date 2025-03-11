Создатели Hotline Miami 2 выпустили специальное видео к 10-ти летнему юбилею

10 марта 2015 года вышла Hotline Miami 2: Wrong Number, оставившая заметный след в игровой индустрии. В честь десятилетия шутера Devolver Digital выпустила видео, в котором инди-разработчики рассказали, как игра повлияла на их карьеру и творчество.

Рене Ротер (Children of the Sun) отметил, что серия Hotline Miami показала, как инди-разработчики могут следовать своему видению без компромиссов, сочетая вдохновляющие идеи. Фредерик Куаспо (Le Cartel, Mother Russia Bleeds) признался, что именно эта игра побудила его уйти в инди-разработку.

Марк Фостер (Acid Nerve, Titan Souls) выделил баланс между адреналиновым геймплеем и моментами спокойствия, которые вдохновили его на создание игр. Виктор Огрен (Deadtoast Entertainment, My Friend Pedro) задумался о собственном проекте, увидев, что небольшая команда способна сделать нечто великое.