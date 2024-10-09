Создатели Hotline Miami ответили одним ёмким скриншотом про удаление PS5 версии игры в Австралии

Hotline Miami 2 была выпущена на PS5 в 2023 году. Игра была запрещена в Австралии, но всё равно вышла в местном PS Store. Похоже, кто-то в PlayStation наконец осознал ошибку, так как Hotline Miami 2 теперь выпиливается из австралийских PS5, а пользователям, ранее купившим игру, возвращаются деньги. Издатель Devolver Digital отреагировал на эту новость с помощью одного идеально подходящего скриншота.

«Мы узнали, что продукт Hotline Miami 2: Wrong Number не получил соответствующей оценки от Австралийской Классификационной Комиссии и поэтому предприняли шаги для возврата средств клиентам, которые купили игру», — говорится в электронном письме службы поддержки PlayStation, как сообщило австралийское издание Press Start.

Eurogamer связался с издателем Devolver для комментария по этому поводу, и студия ответила "визуальным заявлением" о ситуации.

Австралийская Классификационная Комиссия присваивает рейтинги играм и другим медиа. Если что-то получает отказ в рейтинге из-за того, что комиссия считает контент экстремально неуместным, его нельзя продавать или демонстрировать в стране. Особенно заметным примером является Fallout 3, который изначально не получил рейтинг из-за «реалистичных визуальных изображений наркотиков». Игра была позже выпущена с рейтингом MA 15+, когда Bethesda изменила название предмета в игре с "морфина" на вымышленный "Med-X".