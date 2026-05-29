Hounded получила дебютный тизер-трейлер: история собаки в поисках хозяина

На Insider Gaming Showcase представили новый тизер Hounded — необычного приключенческого проекта от IMPRNT Studios, который выделяется уже самой идеей: здесь игрок управляет не человеком или героем, а собакой. И, на удивление, эта концепция выглядит не просто как шутка, а как полноценная эмоциональная основа игры.

Главный персонаж — бордер-колли по кличке Дюк. Вместо привычных спасений мира или борьбы с монстрами его цель куда более личная — найти своего хозяина. Для этого игроку предстоит бегать, прыгать, лазать и исследовать мир, реагируя на окружение через «собачью перспективу». И, если судить по описанию, ставка здесь сделана не на экшен, а на эмоции и связь с миром.

Hounded позиционируется как трогательное приключение, где важны верность, утрата и надежда. Подобный подход уже можно сравнить с играми вроде Stray, но если там игрок был котом в киберпанковом городе, то здесь акцент смещается в сторону более природного и, вероятно, более «приземлённого» эмоционального опыта.

Отдельно подчёркивается мир, вдохновлённый Британскими островами, а также кинематографические встречи с охотниками и другие напряжённые ситуации. Всё это создаёт ощущение, что игра балансирует между уютным приключением и довольно жёсткой историей выживания.

Интересно, что IMPRNT Studios — команда с опытом работы над AA-проектами вроде Little Nightmares 3 и Directive 8020, а также поддержанная Kickstarter, UK Games Fund и Epic MegaGrant. То есть перед нами не просто инди-эксперимент, а проект с серьёзной производственной базой, который пытается превратить простую идею «играть за собаку» в полноценную эмоциональную историю.

И если Hounded удастся удержать баланс между сентиментальностью и геймплеем, это может стать одним из тех редких проектов, которые запоминаются не механиками, а ощущением проживания чужой, но очень понятной жизни.