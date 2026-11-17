IMPRNT Studios опубликовала первый дневник разработки приключенческой игры Hounded. В ролике создатели рассказали, как создавали главного героя — бордер-колли по кличке Дюк, и показали процесс разработки его анимаций, движений и мимики. Видео приурочено к официальному представлению игры для PlayStation 5.

Разработчики объяснили, почему создание реалистичного четвероногого персонажа потребовало отдельной системы анимации Motion Matching. Они вручную подготовили библиотеку движений, основанную на реальных наблюдениях за собаками, чтобы Дюк естественно бегал, прыгал и реагировал на происходящее. Отдельное внимание уделили выразительности героя: положению ушей, движениям морды и другим особенностям собачьей мимики.

В дневнике также рассказали о сверхъестественных способностях Дюка, связанных с древней силой Прилива. Среди них — Power Bark, позволяющая разрушать препятствия, и Power Howl, с помощью которой можно заряжать загадочные механизмы электричеством. Кроме того, пёс способен видеть Imprints — призрачные отголоски событий прошлого.

По сюжету Дюк отправляется на поиски пропавшего хозяина Артемиса Флетчера через фантастический мир Англодии, вдохновлённый Британией конца XVIII века. Ему предстоит идти по запаху, исследовать опасные территории и избегать преследования таинственного Охотника.

Hounded разрабатывается для PlayStation 5 и ПК. Выход запланирован на 2027 год.