House Flipper 20.04.2018
House Flipper превзошла свой предыдущий рекорд онлайна в 5 раз благодаря бесплатной раздаче

monk70 monk70

House Flipper — одна из самых популярных игр от PlayWay и одна из тех игр, которая завоевала любовь миллионов игроков, собрав огромную базу за последние восемь лет.

Несмотря на продажу 7 миллионов копий, House Flipper продолжает покорять новые вершины, привлекая множество новых игроков. После того, как недавно стартовала бесплатая раздача в Steam, её база игроков выросла настолько, что она мгновенно вошла в топ-10 самых популярных польских игр на платформе. С новым пиковым числом игроков более 89 000, она занимает место между Dying Light и The Witcher 3: Wild Hunt, которые входят в число самых популярных польских хитов последних лет. Примечательно, что предыдущий рекорд был поставлен в октябре 2023 года и равнялся 15 тыс. пользователе. То есть нынешняя акция привлекла в 5 раз больше игроков.

  • The Witcher 3: Wild Hunt - 103 329 игроков
  • House Flipper - 87 158 игроков
  • Dying Light - 45 876 ​​игроков
kotasha

Бесплатный сыр всегда сладок( но раздача скорей всего чтобы купили длц.

общая цена 1259,70 рубасов так что замануха.

Giggity
zangx

Понятное дело, но приходить с работы на работу такая себе тема.

HuskyRescue

Дома с потенциалом всегда в почете