House Flipper превзошла свой предыдущий рекорд онлайна в 5 раз благодаря бесплатной раздаче

House Flipper — одна из самых популярных игр от PlayWay и одна из тех игр, которая завоевала любовь миллионов игроков, собрав огромную базу за последние восемь лет.

Несмотря на продажу 7 миллионов копий, House Flipper продолжает покорять новые вершины, привлекая множество новых игроков. После того, как недавно стартовала бесплатая раздача в Steam, её база игроков выросла настолько, что она мгновенно вошла в топ-10 самых популярных польских игр на платформе. С новым пиковым числом игроков более 89 000, она занимает место между Dying Light и The Witcher 3: Wild Hunt, которые входят в число самых популярных польских хитов последних лет. Примечательно, что предыдущий рекорд был поставлен в октябре 2023 года и равнялся 15 тыс. пользователе. То есть нынешняя акция привлекла в 5 раз больше игроков.