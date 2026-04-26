House Flipper Remastered Collection готовится к релизу в июне

House Flipper Remastered, полная, улучшенная версия строительной игры 2018 года, включая все DLC оригинальной игры, получила дату релиза в июне. Она выйдет одновременно на консолях и ПК, позволяя вам «перепродавать» дома и зарабатывать виртуальное состояние. Ремастер House Flipper запланирован на 4 июня 2026 года в Steam, Xbox Series S/X и PlayStation 5.

House Flipper Remastered Collection — это ваш улучшенный билет в захватывающий мир хаоса ремонта. Примерьте на себя роль одного человека и превратите эти грязные, разрушенные дома в настоящие жемчужины. Теперь с улучшенной графикой, озвучкой и новым контентом — это просто намного лучше.

Встречайте новых персонажей, наслаждайтесь полной озвучкой и следуйте переосмысленному сюжету, который добавляет очарования и характера каждой миссии. Ремонт ещё никогда не был таким личным.