Ремастер House Flipper выйдет для PS5, Xbox Series и ПК этой зимой

Выпущенная 26 февраля 2020 года House Flipper стала настоящим успехом для студии Frozen District. Несколько лет спустя студия вернулась с House Flipper 2. Сегодня анонсирована не третья часть, а ремастеринговая версия первой игры. Поэтому именно House Flipper: Remastered Collection вы сможете заново открыть для себя в конце этого года на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Эта новая версия будет включать в себя все выпущенные DLC, а также переработанную графику и световые эффекты.
House Flipper Remastered Collection позволяет вам стать ремонтной бригадой из одного человека. Убирайте, стройте, украшайте и продавайте с целью получения прибыли. Теперь с улучшенной графикой, озвучкой, всеми дополнениями в одном наборе инструментов и еще несколькими дополнениями.
Основные характеристики
- Весь загружаемый контент в одном пакете.
- Обновленные визуальные эффекты и пользовательский интерфейс — наслаждайтесь улучшенной графикой, модернизированным освещением и более понятным интерфейсом.
- Совершенно новый контент — слушайте трогательные истории, эмоциональные отношения и сделайте эти ремонты настолько уютными, насколько это возможно. Испытайте шесть новых заданий и более 800 новых предметов.
- Обновленная сюжетная линия — познакомьтесь с новыми персонажами и испытайте переосмысленное повествование, воплощенное в жизнь с полной озвучкой.
- Качество инструментов Flipper — возьмите свои старые верные инструменты — ни один Flipper не может делать ремонт без всей коллекции. На этот раз с новыми дополнениями, основанными на самых востребованных функциях сообщества.
- Вариант экспорта дома.
- Вариант наименования дома.
- Список любимых предметов на планшете.
- Улучшенный режим фото.
- Темный режим планшета.
- И многое другое.