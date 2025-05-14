Ремастер House Flipper выйдет для PS5, Xbox Series и ПК этой зимой

Выпущенная 26 февраля 2020 года House Flipper стала настоящим успехом для студии Frozen District. Несколько лет спустя студия вернулась с House Flipper 2. Сегодня анонсирована не третья часть, а ремастеринговая версия первой игры. Поэтому именно House Flipper: Remastered Collection вы сможете заново открыть для себя в конце этого года на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Эта новая версия будет включать в себя все выпущенные DLC, а также переработанную графику и световые эффекты.

House Flipper Remastered Collection позволяет вам стать ремонтной бригадой из одного человека. Убирайте, стройте, украшайте и продавайте с целью получения прибыли. Теперь с улучшенной графикой, озвучкой, всеми дополнениями в одном наборе инструментов и еще несколькими дополнениями.

Основные характеристики