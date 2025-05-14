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House Flipper 20.04.2018
Симулятор, Другой симулятор, Строительство, От первого лица
8.1 308 оценок

Ремастер House Flipper выйдет для PS5, Xbox Series и ПК этой зимой

monk70 monk70

Выпущенная 26 февраля 2020 года House Flipper стала настоящим успехом для студии Frozen District. Несколько лет спустя студия вернулась с House Flipper 2. Сегодня анонсирована не третья часть, а ремастеринговая версия первой игры. Поэтому именно House Flipper: Remastered Collection вы сможете заново открыть для себя в конце этого года на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Эта новая версия будет включать в себя все выпущенные DLC, а также переработанную графику и световые эффекты.

House Flipper Remastered Collection позволяет вам стать ремонтной бригадой из одного человека. Убирайте, стройте, украшайте и продавайте с целью получения прибыли. Теперь с улучшенной графикой, озвучкой, всеми дополнениями в одном наборе инструментов и еще несколькими дополнениями.

Основные характеристики

  • Весь загружаемый контент в одном пакете.
  • Обновленные визуальные эффекты и пользовательский интерфейс — наслаждайтесь улучшенной графикой, модернизированным освещением и более понятным интерфейсом.
  • Совершенно новый контент — слушайте трогательные истории, эмоциональные отношения и сделайте эти ремонты настолько уютными, насколько это возможно. Испытайте шесть новых заданий и более 800 новых предметов.
  • Обновленная сюжетная линия — познакомьтесь с новыми персонажами и испытайте переосмысленное повествование, воплощенное в жизнь с полной озвучкой.
  • Качество инструментов Flipper — возьмите свои старые верные инструменты — ни один Flipper не может делать ремонт без всей коллекции. На этот раз с новыми дополнениями, основанными на самых востребованных функциях сообщества.
  • Вариант экспорта дома.
  • Вариант наименования дома.
  • Список любимых предметов на планшете.
  • Улучшенный режим фото.
  • Темный режим планшета.
  • И многое другое.
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