Состоялся релиз House Flipper Remastered Collection с улучшенной графикой и всеми дополнениями

На ПК и консолях состоялся официальный релиз симулятора ремонта House Flipper Remastered Collection. Это издание объединяет оригинальную игру со всеми выпущенными дополнениями, предлагая обновленную визуальную составляющую и ряд новых геймплейных механик.

Разработкой обновленной версии занималась студия Frozen Way, а издателями выступили компании Frozen Way и Frozen District. В состав коллекции вошли базовая игра и все 6 крупных дополнений, включая Garden, Luxury, Pets, Farm и Dine Out. Создатели полностью переработали графику, внедрив глобальное освещение, улучшенные текстуры и реалистичные эффекты окружения.

Помимо визуальных улучшений, в переиздание добавили 6 абсолютно новых заданий с уникальными сюжетными линиями, 6 домов для покупки и более 800 дополнительных предметов интерьера. Разработчики также обновили классические миссии, добавив полноценную озвучку персонажей и сюжетные видеовставки для каждого заказа. Для любителей строительства с нуля подготовлены 20 новых пустых участков земли.

Игровой процесс получил множество качественных изменений для более комфортного прохождения. В симулятор добавили инструмент автоматического выравнивания объектов, обновленное круговое меню выбора инструментов, вид сверху для удобного планирования дизайна помещений, а также функции быстрого удаления мусора и разрушения стен по областям. Игроки могут использовать продвинутый фоторежим, настраивать ползунок яркости и свободно импортировать или экспортировать созданные дома. Пользователи персональных компьютеров также получили полную совместимость с мастерской Steam, что позволяет перенести ранее созданные модификации мебели и декора в новую версию.