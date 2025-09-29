Домашние питомцы возвращаются в House Flipper 2 в новом DLC с пушистыми друзьями

House Flipper 2 готовится порадовать поклонников не только ремонтом домов, но и милыми питомцами. Во время PC Gaming Show Tokyo Direct было представлено DLC Pets, которое добавит в игру десятки кошек и собак, а также хомяков, кроликов, змей и множество других животных, которых игроки смогут принять в свои виртуальные семьи.

Новый контент не ограничивается только пушистыми друзьями: вместе с ними появится новый регион Puffin Isle, который предстоит развивать, а также 10 домов, ориентированных на домашних животных, 10 заданий и несколько новых покупателей с уникальными запросами. Игроки смогут выбирать из более 40 пород кошек и собак и 30 видов мелких животных, включая кроликов, хомяков и змей. Интересно, как мейн-кун подружится с лягушкой?

Как и в реальной жизни, забота о питомцах требует внимания. В DLC появятся сотни аксессуаров и предметов, с помощью которых можно украшать дома и создавать комфорт для животных. Более того, питомцы могут сопровождать вас во время ремонта, добавляя уют и забавные моменты. В кооперативном режиме друзья смогут гладить питомцев, пока вы вместе работаете над проектом, что добавляет веселья и взаимодействия.

DLC House Flipper 2 Pets выйдет в 2026 году, а базовую версию игры уже можно приобрести на Steam. Этот дополнение обещает стать настоящим праздником для всех любителей домашних животных и фанатов серии, сочетая ремонт, строительство и заботу о пушистых друзьях.