House Flipper 2 для PS5 и Xbox Series выйдет 21 марта 2024 года

House Flipper 2 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 21 марта 2024 года, объявили издатель PlayWay и разработчик Frozen District. Релиз консольных версий последует за ранее анонсированным релизом для ПК (Steam) 14 декабря 2023 года.
Пришло время смахнуть пыль с молотка — House Flipper возвращается в совершенно новом виде. Покупайте и ремонтируйте ветхие дома. Или, может быть, вы хотите построить новые? Теперь вы можете и это. Начните как новичок Флиппер и заработайте состояние, помогая жителям очаровательного городка Пиннаков.
House Flipper 2 представляет новую механику и обновляет механику оригинальной игры. Старый добрый молоток, надежный малярный валик и крепкая швабра — все ждет вашего возвращения. Благодаря новым визуальным элементам наши фиксаторы выглядят как никогда четко. Зачем ремонтировать дом, если можно просто построить его? Раскройте свой творческий потенциал в режиме песочницы. Используйте его, чтобы воссоздать реальные здания или дизайнерские проекты, существующие в вашем воображении.