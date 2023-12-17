House Flipper 2 хорошо стартовала в Steam и уже побила рекорд активности первой игры

В прошлый четверг House Flipper 2, продолжение хитового симулятора 2018 года, дебютировало в Steam. Спустя несколько дней после релиза уже можно сказать, что игра пользуется успехом.
Со дня запуска результаты активности неуклонно растут — вчера игра установила новый рекорд: 17 889 игроков играли одновременно. Таким образом, сиквелу удалось побить рекорд в 15 910 одновременных игроков, установленный первой частью.
House Flipper 2 явно пришлась по вкусу геймерам: 84 % рецензий на Steam хвалят игру, что сайт классифицирует как "очень положительный" прием продукции.
Разработчики также объявили о планах на несколько грядущих обновлений. Помимо исправления ошибок, мы получим возможность изменить направление оси мыши. Кроме того, появится возможность настраивать, будут ли инструменты активироваться кнопкой, или же при их использовании придется постоянно удерживать кнопку.
В дальнейшем планируется крупное обновление со значительным набором новых элементов.
Напомним, что House Flipper 2 вышла 14 декабря эксклюзивно на PC. В настоящее время игру можно приобрести в Steam за 1638 рублей. Это акционная цена, сниженная на 10% в честь релиза. Срок действия акции истекает 21 декабря.
Ну почему бы и нет, хотя меня не хватило, успел ремонт самостоятельно IRL сделать