House Flipper 2 получает обновление, которое добавляет режим "Пол - это лава"

Симулятор строителя House Flipper 2 получил новый режим под названием "Пол — это лава", вдохновленный популярной детской игрой.
В этом режиме игроки могут превратить свой дом в платформер, превратив пол в кипящую лаву. Игроки должны использовать мебель, освещение и другие предметы, чтобы создать маршрут, позволяющий пересечь комнату, не касаясь пола.
Режим предлагает большой простор для творчества. Игроки могут создавать сложные маршруты с катакомбами из труб и карнизов, использовать подвесные лампы в качестве платформ и украшать уровни указателями и стрелками.
Режим "Пол — это лава" доступен бесплатно для всех игроков, владеющих базовой игрой House Flipper 2. Поскольку игроки могут делиться своими уровнями с другими, ожидается, что в сообществе появится множество креативных и сложных маршрутов.
Уже 10 апреля ожидается выход версий House Flipper 2 для PlayStation 5 и Xbox Series, что позволит большему количеству игроков насладиться захватывающими приключениями виртуального ремонта.