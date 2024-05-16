House Flipper 2 получила поддержку FSR 3

Frozen District объявила о последнем обновлении House Flipper 2, в котором теперь реализована революционная технология AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3). Это обновление улучшит игровой процесс благодаря беспрецедентной точности графики и повышению производительности.
FSR 3, или FidelityFX Super Resolution 3, — это новейшая технология масштабирования AMD, предназначенная для повышения частоты кадров и улучшения качества изображения в поддерживаемых играх. Благодаря интеграции этой технологии House Flipper 2 обеспечивает более плавный игровой процесс и более четкое изображение, что делает ремонт дома еще более захватывающим, чем когда-либо.
Благодаря FSR 3 игроки получат:
- Улучшенные визуальные эффекты: более четкие изображения и улучшенные текстуры придают больше деталей каждой комнате и проекту ремонта.
- Улучшенная производительность: более высокая частота кадров обеспечивает более плавный и отзывчивый игровой процесс даже на оборудовании среднего класса.
- Перспективность: по мере развития игровых технологий FSR 3 гарантирует, что House Flipper 2 останется на переднем крае производительности и визуального качества.