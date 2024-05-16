House Flipper 2 получила поддержку FSR 3

Продолжение популярного симулятора ремонта и дизайна домов, вышедшего в 2018 году. В новой части разработчики решили расширить возможности игроков — теперь вы можете не только заниматься ремонтом готовых домов, но и возводить здания с нуля. Но помните: строительство с чистого листа — задача не из лёгких. Потребуются немалые усилия и терпение, зато в итоге вы получите дом своей мечты.

Ваш путь начинается довольно скромно — у вас будет лишь небольшой стартовый капитал и базовый набор инструментов. Но постепенно, выполняя заказы и зарабатывая на ремонтах, вы сможете расширять свой арсенал, покупать новое профессиональное оборудование, а также браться за всё более масштабные и высокооплачиваемые проекты — ремонт особняков, возведение коттеджей и даже целых районов.

Если вы мечтаете о карьере строителя — отправляйтесь в режим песочницы, где сможете воплощать самые смелые архитектурные замыслы и возводить дома буквально на пустом месте. А если вам больше по душе дизайн интерьеров и отделочные работы — выбирайте сюжетный режим с обилием различных заданий.

В House Flipper 2 вас ждут как новые игровые механики, так и улучшенные опции из оригинальной части. Вы можете делать абсолютно всё — от косметической уборки и покраски до полной перепланировки помещений, демонтажа конструкций и возведения стен.