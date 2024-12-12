House Flipper 2 получила зимнее обновление вместе со стартом открытой беты кооперативного режима

Разработчики из Frozen District запустили открытое бета-тестирование предстоящей кооперативной функции в House Flipper 2. Эта долгожданная возможность бесплатна и доступна всем, кто хочет попробовать. До 4 игроков могут вместе обустраивать дома. Чтобы войти, перейдите на страницу House Flipper 2 в магазине Steam, найдите поле «Присоединиться к HF2 - Co-op Playtest» и нажмите кнопку «Запросить доступ». Доступ должен быть предоставлен немедленно.

Зимнее обновление House Flipper 2 уже доступно на ПК, PlayStation и Xbox, принося фанатам солидную порцию зимних праздников. Теперь игроки могут насладиться новой согревающей душу работой, покупаемой недвижимостью в заснеженной среде и более чем 260 предметами на зимнюю тематику. Вдобавок ко всему, появились снежные бои и сборка саней. Новая функция RGB-подсветки для всех светильников, чтобы немного повысить уровень праздника.