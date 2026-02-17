House Flipper 2 преодолел отметку в 1 миллион копий и готовит дополнение в японском сеттинге

Симулятор ремонта домов House Flipper 2, разработанный студией Frozen District, за 15 месяцев после релиза продан тиражом более одного миллиона копий. Этот успех стал поводом для разработчиков анонсировать новое DLC под названием Sakura, которое предложит игрокам возможность ремонтировать дома в японском стиле и продавать их с прибылью.

Расширение Sakura добавит пять новых тематических заданий — от уютной чайной до заброшенной начальной школы, пять домов для ремонта и пять новых покупателей. В игре появится более 300 предметов для каждого дома, новая локация с видом на гору Фудзи, дополнительные элементы для коллекционирования и три новых деревянные конструкции. Всё это обещает разнообразить игровой процесс и углубить возможности симулятора.

Для фанатов романтической тематики студия также представила отдельный проект — Heart Flipper: A House Flipper Dating Sim. Демо-версия симулятора свиданий уже доступна на Steam, а дата полноценного релиза пока не объявлена.

House Flipper 2 продолжает радовать игроков и расширять вселенную серии, сочетая привычную механику ремонта с новыми креативными идеями.