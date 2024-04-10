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House Flipper 2 14.12.2023
Симулятор, Строительство, От первого лица
8.1 86 оценок

House Flipper 2 стала доступна для консолей PS5 и Xbox X|S

monk70
Новости

Компания Frozen District представила сегодня House Flipper 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Консольный дебют полон самых свежих патчей и захватывающих дополнений из обновлений Spring и Floor is Lava.

Консольная версия House Flipper 2 включает в себя множество новых функций из недавнего весеннего обновления, а также захватывающий режим «Пол — это лава»:

Новые предметы для открытия:

  • Расстелите стильные ковры, похожие на плитку, повесьте элегантные шторы и зажгите реалистичные камины.
  • Вступайте в сезон с эксклюзивными предметами заказа, удобными лестницами и уютными подушками для дополнительного комфорта.

Улучшенная механика для более удобного взаимодействия:

  • Восстановите силы, спите в кроватях, продавайте лестницы и крыши напрямую, а также изменяйте размеры объектов в режиме Flipper, чтобы убедиться, что все подходит идеально.

Захватывающие дополнения для новых приключений:

  • Приветствуйте четырех новых покупателей, каждый из которых имеет уникальные вкусы и требования.
  • Исследуйте новый дом, который можно купить, и выполните новую миссию.
  • Помогите Нико и Кэрол превратить их дом в оазис здоровья.

Войдите в режим песочницы, где воображение не знает границ. Создавайте, создавайте и делитесь своими фантастическими проектами, используя самые современные строительные технологии. Создавая миссии с нуля, копируя реальные конструкции или черпая вдохновение из культовых домов из фильмов, центр контента сообщества House Flipper 2 — это место, где вы можете найти свои творения и поделиться ими.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
OnlyMad

икс бокс посинел, как же это прекрасно) Это его истинное будущее кстати)

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