House Flipper 2 стала доступна для консолей PS5 и Xbox X|S

Компания Frozen District представила сегодня House Flipper 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Консольный дебют полон самых свежих патчей и захватывающих дополнений из обновлений Spring и Floor is Lava.
Консольная версия House Flipper 2 включает в себя множество новых функций из недавнего весеннего обновления, а также захватывающий режим «Пол — это лава»:
Новые предметы для открытия:
- Расстелите стильные ковры, похожие на плитку, повесьте элегантные шторы и зажгите реалистичные камины.
- Вступайте в сезон с эксклюзивными предметами заказа, удобными лестницами и уютными подушками для дополнительного комфорта.
Улучшенная механика для более удобного взаимодействия:
- Восстановите силы, спите в кроватях, продавайте лестницы и крыши напрямую, а также изменяйте размеры объектов в режиме Flipper, чтобы убедиться, что все подходит идеально.
Захватывающие дополнения для новых приключений:
- Приветствуйте четырех новых покупателей, каждый из которых имеет уникальные вкусы и требования.
- Исследуйте новый дом, который можно купить, и выполните новую миссию.
- Помогите Нико и Кэрол превратить их дом в оазис здоровья.
Войдите в режим песочницы, где воображение не знает границ. Создавайте, создавайте и делитесь своими фантастическими проектами, используя самые современные строительные технологии. Создавая миссии с нуля, копируя реальные конструкции или черпая вдохновение из культовых домов из фильмов, центр контента сообщества House Flipper 2 — это место, где вы можете найти свои творения и поделиться ими.
икс бокс посинел, как же это прекрасно) Это его истинное будущее кстати)