Новый трейлер House Flipper 2 раскрывает локации в преддверии декабрьского запуска

После анонса новаторского режима «Песочница», который меняет ремонт дома, позволяя игрокам создавать дома с нуля, Frozen District представила новый трейлер долгожданного симулятора ремонта House Flipper 2.
Новый трейлер, озаглавленный «Трейлер истории и окружения», предлагает фанатам заглянуть в мир Пиннакове — места с богатым повествованием, вплетенным в ткань каждой локации. Из самодостаточной маленькой рыбацкой деревни Пиннакове за столетия превратился в оживленный туристический центр. Именно в этом контексте игроки будут предпринимать свои домашние приключения, в зависимости от атмосферы и истории каждой области.
Дизайн и атмосфера Пиннакове и его окрестностей черпают вдохновение из множества реальных мест и архитектурных стилей. Игрокам предстоит исследовать спокойную пригородную местность Пиннаков, стать свидетелями туристического очарования Берега Раков и отправиться в безмятежный Коралловый лес, каждый из которых предлагает уникальные испытания и возможности.
В этой игре каждая среда не только визуально уникальна, но и обогащена окружающими звуками: от океанских волн до шепота леса и пригородной жизни, что добавляет глубины игровому процессу. В каждом квартале есть мебель и предметы декора особой тематики, в том числе переосмысленные любимцы фанатов из оригинальной игры. Основываясь на первоначальном предложении в 500 предметов в HF1, сиквел может похвастаться впечатляющим списком из более чем 2500 предметов, что значительно расширяет возможности игрока.