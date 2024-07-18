Разработчики House Flipper 2 представили план развития до конца года

Издатель PlayWay и разработчик Frozen District раскрыли план развития House Flipper 2 на оставшуюся часть года, в котором обещают изобилие сезонного контента, включая обновления для лета, зимы и жуткого сезона между ними.

В отличие от предыдущего плана развития, раскрытого двумя студиями, этот касается только House Flipper 2; с этого момента первая игра получит свои собственные отдельные планы развития, поскольку она по-прежнему получает регулярные обновления и дополнения.

Во-первых, House Flipper 2 получит крупное обновление этим летом, и оно принесет новую локацию в виде Old Pinnacove, где вы найдете новые задания по ремонту, а также новые функции, такие как изменяемые размеры штор и текстовые сообщения от клиентов по завершении работ.

После летнего обновления последует еще одно ближе к Хэллоуину, в комплекте с «совершенно новой магической работой» и «жутким домом» для ремонта в Old Pinnacove. Также будут добавлены тематические функции Хэллоуина, такие как новые украшения, готическая мебель и многое другое.

Зимнее обновление завершит три сезонных обновления House Flipper 2 в этом году, добавив новую снежную работу, дом в зимнем стиле и, ну, снег, а также другие сезонные дополнения.

PlayWay и Frozen District также планируют начать период открытого бета-тестирования кооперативного режима House Flipper 2 в четвертом квартале этого года, и примерно тогда же будет анонсирован новый DLC, хотя мы пока не знаем, каким именно.

Две студии также говорят, что у них есть «пара тузов в рукавах» на этот год, намекая, что бассейны могут быть на повестке дня, так что следите за этим пространством для получения дополнительной информации об этом.

House Flipper 2 доступна на ПК в Steam.