Симулятор ремонта House Flipper 2 обзавелся кооперативом - и на время стал бесплатным

В симуляторе ремонта House Flipper 2 появился полноценный кооперативный режим — теперь до четырёх игроков могут вместе наводить порядок, красить стены и ломать перегородки. Обновление Co-op уже доступно всем владельцам игры бесплатно. Причём поддерживается кроссплатформенный мультиплеер: вы можете работать в одной бригаде, даже если игра куплена на разных платформах.

Кооперативу посвятили свежий трейлер, в котором показали хаос и веселье, возникающее при совместных попытках отремонтировать дом. Играть можно как в режиме песочницы, так и в сюжетных заказах. Вместе с обновлением в игру добавили четыре новых объекта недвижимости и четыре эксклюзивных задания.

А чтобы как можно больше игроков могли оценить нововведения, с 15 по 19 мая House Flipper 2 бесплатно доступна в Steam, а также на Xbox и PlayStation.