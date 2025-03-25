"Раньше она продавалась всего по 70 копий в месяц": автор The House in Fata Morgana потрясен успехом игры спустя годы

Кейка Ханада, создатель игры The House in Fata Morgana глава студии NOVECT, в восторге от того, что его проект продал 10 000 копий всего за одну неделю в рамках недавней распродажи в Steam. Это достижение стало особенно значимым, учитывая, что игра была выпущена почти 13 лет назад и появилась в Steam 9 лет назад.

Ханада поделился своими эмоциями, вспоминая, как в 2016 году его игра продавалась всего по 70 копий в месяц. «Игра, которая когда-то продавалась по 70 копий в месяц, теперь продается по 10 000 копий за одну неделю. Это меня потрясает», — признался он в своем посте. Создатель поблагодарил игроков за их поддержку, отметив, что благодаря сарафанному радио и энтузиазму фанатов игра приобрела широкую популярность.

The House in Fata Morgana — это визуальная новелла, рассказывающая о трагедиях, произошедших в старом особняке, и исследующий различные временные эпохи. Игра была выпущена в 2012 году на выставке Comiket 83, а версия для Steam появилась в 2016 году. С тех пор она получила положительные отзывы за сюжет и художественное оформление, а ее рейтинг в Steam остается высоким.

К коммерческому успеху игры способствовали не только скидки на распродажах, но и ее доступность на разных платформах и поддержка нескольких языков, в том числе и на русском. В 2023 году она отпраздновала 100 000+ продаж только в Steam. На данный момент The House in Fata Morgana доступна для PC (Steam), PS4 и Nintendo Switch.