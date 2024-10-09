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House of Golf 2 16.08.2024
Аркада, Инди, Спорт
4.3 3 оценки

Аркадный гольф House of Golf 2 выйдет на Switch в период новогодних праздников

ltdx
Новости

Студия Starlight Games официально объявила о том, что выпустит аркадный симулятор гольфа House of Golf 2 для Switch в период новогодних праздников.

Сегодня Starlight Games также выпустила крупное обновление, добавляющее окружение на тему Хэллоуина и новые уровни. Игра также будет доступна со скидкой 50 процентов для PlayStation 5 и Steam с 9 по 23 октября и для Xbox Series с 29 октября по 4 ноября.

House of Golf 2 впервые была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series и PC (в Steam, Epic Games Store и GOG) 25 июля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MORDORR

Не поленился и слазил поглядеть что это такое - уж очень картинка миленькая и сочная. Ну так и оказалось. Все бы так игры делали. Вот только вряд ли играть стану - мне гольф до лампочки, я и правил даже не знаю. В общем жаль.

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ze1n_82

период новогодних праздники) косые из больница)

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