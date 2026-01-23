Выжить в тишине - игра House of Nowhere

Когда зашел не в ту дверь проснулся не там: студия Glassroot Interactive представляет House of Nowhere - атмосферный хоррор от первого лица.

КОШМАР НАЧИНАЕТСЯ. Вы просыпаетесь в доме, который кажется странным. Выходы заперты. То, что начинается как набор жутких головоломок в темноте, приведет вас в заброшенные пещеры, а затем и в огромный, тихий лес.

ВЫЖИТЬ В ТИШИНЕ. Дом — лишь отправная точка. Чтобы найти истину, вам нужно пробраться по узким, извилистым тропам пещер внизу. Ресурсы ограничены. Чем глубже вы продвигаетесь, тем тяжелее и удушающе становится тишина.

В ассортименте - мрачные головоломки и прочая атмосферная хтонь, самое то скоротать вечерок, а потом пялиться в темноту спальни.

House of Nowhere выходит 12 февраля на PC в Steam.