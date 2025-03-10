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The House of the Dead 1998 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби
6.8 45 оценок

Пол У.С. Андерсон обещает уникальную экранизацию The House of the Dead

butcher69
Новости

Режиссер Пол У.С. Андерсон, известный своими экранизациями видеоигр, такими как Mortal Kombat, Resident Evil и Monster Hunter, взялся за новый проект — The House of the Dead. В отличие от привычных зомби-экшнов, он пообещал привнести креативный подход, ведь основой фильма является рельсовый шутер.

Андерсон заявил, что сценарий почти готов, а съемки начнутся в конце года. В интервью он отметил, что фильм

Да, именно так. Он будет захватывающим и очень, очень страшным. Все будет происходить в реальном времени, так что это будет отражать опыт игры в видеоигру. Все остановится только тогда, когда вы пройдете игру или умрете. Это будет единственным выходом

Первая экранизация «Дома мертвых» вышла в 2003 году, но не произвела ожидаемого впечатления. Удастся ли Андерсону вернуть к жизни этот проект и привлечь внимание зрителей, пока неизвестно.

-6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
SGate

Милка будет всех с вертухи разносить....

4
mongol312

и пусть разносит, с Милой любое кино лучше, чем без нее))

0
Tommy.

"уникальный" как его недавний фильм на 22% тухлых томатов? режиссер уже давно скатился в категорию Уве Болла

0
BluntZebulon

Те самые томаты, где не давали Капитан Марвел минусить?

0
OPen man

кто-то смотрит рейтинг на тухлых помидорах? ну мортал комбат 90-ых там 40%. тухлые помидоры все фильмы Андерсона поливают. видать эхспердам деньги не несут. но на то они и тухлые эхсперды. и их аудитория такая же.

0
GucciGucci

Андерсену самому бы к жизни вернуться, а то судя по его фильмам, он давно умер

0
WerGC

резик не плохой посмотрим что получится

0
KILLA06

первые два резика были хороши ,дальше хуже и хуже

0