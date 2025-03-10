Пол У.С. Андерсон обещает уникальную экранизацию The House of the Dead

Режиссер Пол У.С. Андерсон, известный своими экранизациями видеоигр, такими как Mortal Kombat, Resident Evil и Monster Hunter, взялся за новый проект — The House of the Dead. В отличие от привычных зомби-экшнов, он пообещал привнести креативный подход, ведь основой фильма является рельсовый шутер.
Андерсон заявил, что сценарий почти готов, а съемки начнутся в конце года. В интервью он отметил, что фильм
Да, именно так. Он будет захватывающим и очень, очень страшным. Все будет происходить в реальном времени, так что это будет отражать опыт игры в видеоигру. Все остановится только тогда, когда вы пройдете игру или умрете. Это будет единственным выходом
Первая экранизация «Дома мертвых» вышла в 2003 году, но не произвела ожидаемого впечатления. Удастся ли Андерсону вернуть к жизни этот проект и привлечь внимание зрителей, пока неизвестно.
Милка будет всех с вертухи разносить....
и пусть разносит, с Милой любое кино лучше, чем без нее))
"уникальный" как его недавний фильм на 22% тухлых томатов? режиссер уже давно скатился в категорию Уве Болла
Те самые томаты, где не давали Капитан Марвел минусить?
кто-то смотрит рейтинг на тухлых помидорах? ну мортал комбат 90-ых там 40%. тухлые помидоры все фильмы Андерсона поливают. видать эхспердам деньги не несут. но на то они и тухлые эхсперды. и их аудитория такая же.
Андерсену самому бы к жизни вернуться, а то судя по его фильмам, он давно умер
резик не плохой посмотрим что получится
первые два резика были хороши ,дальше хуже и хуже