Пол У.С. Андерсон обещает уникальную экранизацию The House of the Dead

Режиссер Пол У.С. Андерсон, известный своими экранизациями видеоигр, такими как Mortal Kombat, Resident Evil и Monster Hunter, взялся за новый проект — The House of the Dead. В отличие от привычных зомби-экшнов, он пообещал привнести креативный подход, ведь основой фильма является рельсовый шутер.

Андерсон заявил, что сценарий почти готов, а съемки начнутся в конце года. В интервью он отметил, что фильм

Да, именно так. Он будет захватывающим и очень, очень страшным. Все будет происходить в реальном времени, так что это будет отражать опыт игры в видеоигру. Все остановится только тогда, когда вы пройдете игру или умрете. Это будет единственным выходом

Первая экранизация «Дома мертвых» вышла в 2003 году, но не произвела ожидаемого впечатления. Удастся ли Андерсону вернуть к жизни этот проект и привлечь внимание зрителей, пока неизвестно.