Ремейк The House of the Dead теперь доступен в физическом формате на PlayStation 5

Известный биохимик и генетик Рой Кьюриен проводил у себя в особняке ужасные эксперименты и в итоге они приняли ужасный оборот. Особняк в Европе, который служит его домом и лабораторией, был наводнён ужасными монстрами и мутантами. Теперь главным героям игры необходимо попасть в глубь особняка и попытаться остановить этот кошмар.