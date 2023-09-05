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об игре
The House of the Dead 1998 г.
6.9 38 оценок

Ремейк The House of the Dead теперь доступен в физическом формате на PlayStation 5

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monk70
Новости

Forever Entertainment и Microids сообщили, что The House of the Dead: Remake теперь доступна в ограниченном издании Limidead Edition на PlayStation 5. Игра The House of the Dead: Remake, разработанная MegaPixel Studio, позволяет игрокам со всего мира заново открыть для себя легендарных зомби из The House of the Dead, культовой игры, выпущенной в середине 1990-х годов.

В это издание войдут:

  • Игра The House of the Dead: Remake
  • Эксклюзивная лентикулярная коробка.
  • Два силуэта существ.
  • Лист с наклейками.
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