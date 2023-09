Ремейк The House of the Dead теперь доступен в физическом формате на PlayStation 5 ©

Forever Entertainment и Microids сообщили, что The House of the Dead: Remake теперь доступна в ограниченном издании Limidead Edition на PlayStation 5. Игра The House of the Dead: Remake, разработанная MegaPixel Studio, позволяет игрокам со всего мира заново открыть для себя легендарных зомби из The House of the Dead, культовой игры, выпущенной в середине 1990-х годов.

В это издание войдут: