В адаптации хоррора The House of the Dead сыграет звезда The Last of Us

Портал Deadline сообщил, что главную роль в адаптации хоррор игры The House of the Dead сыграет Изабела Мерсед. Актриса известна по сериалу The Last of Us и фильмам «Супермен», «Чужой: Ромул», «Убийца 2: Против всех» и прочим.

Изабела Мерсед в роли Дины во втором сезоне сериала The Last of Us

Новую экранизацию The House of the Dead анонсировали на Хэллоуин в 2024 году. Режиссером выступит Пол У.С. Андерсон (цикл «Обитель зла»), а в числе продюсеров значится компания Story Kitchen, ранее выпустившая адаптации Soniс the Hedgehog, а теперь работающая над сериалом Tomb Raider. Также за производством присматривает Sega, создавшая The House of the Dead: для компании новая адаптация — одна из самых приоритетных, особенно после успеха цикла «Соник в кино».

Игра The House of the Dead — моя давняя любовь, и я невероятно рад возможности перенести ее на большой экран с такой талантливой актрисой, как Изабела, в главной роли. Мы видим это началом масштабной франшизы, которая сможет на протяжении целой серии фильмов исследовать богатый мир и историю, созданные Sega.

Пол У.С. Андерсон

Сюжет экранизации будет основан на The House of the Dead 3. Действие разворачивается спустя 21 год после событий первой части серии: зомби-вирус вырвался из особняка доктора Кьюриена и распространился по всему миру. Отряд спецагентов во главе с Томасом Роганом проникает в заброшенную лабораторию, чтобы изучить источник пандемии, но в живых остается только командир. На помощь отправляются его дочь Лиза и бывший напарник, которые также встречают и сына доктора Кьюриена. Дэниэл хочет покончить со злом, сотворенным отцом.

Пол У. С. Андерсон обещает, что The House of the Dead будет отличаться от другой зомби-франшизы, которую он экранизировал, — Resident Evil («Обитель зла», 2002-2017). Его цель — показать чистый безостановочный экшен, посреди которого и будет развиваться история. Это будет отражением оригинала: The House of the Dead ввел моду на быстрых зомби, которую переняли создатели фильмов и других игр. По словам продюсера Джереми Болта, монстров в «Доме мертвых» даже не совсем правильно называть «зомби». Это мутанты, которые наделены острым разумом: они могут подкрасться со спины или заманить жертву в ловушку.

Концепт-арты новой экранизации The House of the Dead, вероятно, созданные не без помощи нейросети

Андерсон известен разными экранизациями игр, среди которых были удачные и не очень. Адаптация Monster Hunter (2020) провалилась и в прокате, и среди критиков. Mortal Kombat (1995) тоже не пользовался успехом у прессы, но многократно окупился и впоследствии приобрел культовый статус. Четыре из шести фильма Resident Evil с Милой Йовович, которые снял Андерсон, тоже постоянно критиковали: на Rotten Tomatoes самая высокая оценка среди журналистов — 38% («Обитель зла: Последняя глава»), у зрителей — 67% (первая «Обитель зла»). Впрочем, киноцикл собрал в прокате $1,2 млрд, что помогло ему занять третье место в рейтинге самых кассовых хоррор-серий на большом экране, уступая только «Заклятию» и «Чужому».

Рельсовые аркадные хоррор-шутеры The House of the Dead выходят с 1997 года. Последний из них — ремейк второй части — выпустили в 2025-м. Цикл уже дважды экранизировали (в 2003 и 2005 годах), но обе картины провалились. Первый из фильмов снял печально известный немецкий режиссер Уве Болл, отметившийся низкокачественными адаптациями других игр — Alone in the Dark, Bloodrayne, Postal и прочих. Он, к слову, еще работает: задумал снять адаптацию Alone in the Dark 2024 года.