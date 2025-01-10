Forever Entertainment анонсировала ремейк The House of the Dead 2

После успешного ремейка первой части, компания Forever Entertainment анонсировала ремейк второго эпизода культового рельсового шутера SEGA — The House of the Dead 2. Игра, изначально вышедшая на аркадных автоматах и Dreamcast в 1998 году, получит обновленную графику и выйдет весной 2025 года.
The House of the Dead 2 Remake предложит как одиночную, так и кооперативную игру для двух игроков. В классическом режиме кампании игроки будут сражаться с ордами зомби, спасать граждан и принимать решения, влияющие на развитие сюжета и концовку. Также будут доступны дополнительные режимы: сражения с боссами и тренировка.
Ремейк сохранит оригинальный игровой процесс, улучшив визуал и музыкальное оформление. Игра будет доступна на PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
еее как я ждал ее ,в клубе рубился в нее так и не смог пройти
Помню как мелким любил залипать в игровых автоматах в эту игрульку. Только какой смысл в это играть на консолях\пека? Весь смысл был у автомата с пушкой пошмалять
На консолях и ПК тоже есть пистолеты, как для старых ЭЛТ-мониторов, так и для новых. Тот же Dreamcast, на котором вышла эта часть, есть такой пистолет.
Поностальгировать? Я не против. У самого в Steam обе части The House of the Dead есть. Ещё от одной не откажусь. Тем более что оригинальная двойка была моим любимым рельсовым шутером в своё время. По мимо Морхухна и ещё парочки. Единственное что раздражало, это стрёмная актёрская озвучка. Но она не помешала первому Resident Evil стать культовым феноменом. Так чем эта хуже? Учитывая что её переделают как в ремейке первой части.
Первый ремейк довольно кривой
Ну не знаю. Я прошёл на 3 или 4 раза и мне норм. Только вёдра крови поливаемой на мёртвых зомбей бесит, а в целом нормально.
Первый ремейк — один из лучших ремейков в принципе. Игру полностью освежили, не трогая сюжет и суть игры. Я не знаю, чем она кривая, я прошел несколько раз игру на все концовки.
Жду часть где начинаешь на каком то рейве или где там, после которого попадаете в канализацию и за вами бежит большая поэбота. Я в эту часть очень давно играл в аркадных автоматах.
Похоже на третью...ну если у второй будут такие же продажи как у первого ремейка, то и ремейк тройки увидишь.
Первый ремейк ваще не шёл у меня, думаю на второй не стоить ждать.
На Дримкасте в неё лупил, давненько уже
а как всегда издатель тупая СЕГА
Невероятно, создатель игры — Sega, издателем всегда была Sega, но Sega внезапно тупая. По-моему, тупой тут немного другой человек...
Игру Сеги издает Сега, ну тупые. Одноклеточная амеба негодует)