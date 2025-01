Forever Entertainment анонсировала ремейк The House of the Dead 2

После успешного ремейка первой части, компания Forever Entertainment анонсировала ремейк второго эпизода культового рельсового шутера SEGA — The House of the Dead 2. Игра, изначально вышедшая на аркадных автоматах и Dreamcast в 1998 году, получит обновленную графику и выйдет весной 2025 года.

The House of the Dead 2 Remake предложит как одиночную, так и кооперативную игру для двух игроков. В классическом режиме кампании игроки будут сражаться с ордами зомби, спасать граждан и принимать решения, влияющие на развитие сюжета и концовку. Также будут доступны дополнительные режимы: сражения с боссами и тренировка.

Ремейк сохранит оригинальный игровой процесс, улучшив визуал и музыкальное оформление. Игра будет доступна на PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.