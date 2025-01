Представлены скриншоты и системные требования к ПК ремейка The House of the Dead 2

Forever Entertainment и MegaPixel Studio представили официальные скриншоты и системные требования к ПК ремейка The House of the Dead 2, который выйдет весной 2025 года.

The House of the Dead 2: Remake будет иметь переработанную музыку (классический саундтрек также доступен в игре) и современную графику. Также в игре будет игровой процесс, верный оригинальной игре. Игроки также могут рассчитывать на кооперативный режим, а также на несколько концовок и разветвленных уровней.

Геймерам на ПК как минимум понадобится Intel i5 3570K или AMD RYZEN 3 3300X с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1050ti, GTX 1650 или AMD Radeon RX 570. Игра будет использовать API DX11 и потребует 7 ГБ свободного места на диске.

MegaPixel Studio рекомендует использовать Intel i7-7700 или AMD RYZEN 5 5600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GTX 1070, GTX1660 Super или AMD Radeon RX Vega 56.