Релиз близок? Ремейк The House of the Dead 2 получил возрастной рейтинг для Switch в Европе

Помните анонс 2019 года ремейков The House of the Dead и The House of the Dead 2? Первый ремейк уже доступен с 2022 года, а о втором ничего не было слышно... до сегодняшнего дня.

PEGI присвоила возрастной рейтинг The House of the Dead 2: Remake, что, несомненно, говорит о скором релизе. О разработке ремейка было известно, но рейтинг означает, что работа идет полным ходом.

Учитывая запланированный на этот месяц Nintendo Direct и появление рейтинга, можно предположить, что Nintendo, SEGA и Forever Entertainment могут поделиться новостями о ремейке во время презентации.

Узнаем ли мы об этом в течение следующих двух недель? Ждать осталось недолго!