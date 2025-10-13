Ремейк рельсового шутера The House of the Dead 2 доберётся до PlayStation и Xbox 24 октября

Издатель Forever Entertainment объявил, что ремейк The House of the Dead 2 выйдет на консоли PlayStation и Xbox на следующей неделе. The House of the Dead 2: Remake переносит классический рельсовый шутер на современные платформы после его выхода в августе 2025 года на ПК и Nintendo Switch.

Ремейк включает в себя обновлённый и классический саундтреки, обновлённую графику, кооперативный режим, несколько концовок и разветвлённые уровни. Он разработан студией MegaPixel и издан компанией Forever Entertainment.

В феврале 2000 года небольшой город внезапно оказался захвачен враждебными существами. Два агента AMS, Джеймс Тейлор и Гэри Стюарт, были отправлены на расследование. По прибытии они заметили, что ситуация напоминает инцидент в особняке Кьюриен в 1998 году. Решив раскрыть источник заражения, они начали прокладывать себе путь сквозь полчища тварей.