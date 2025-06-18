ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The House of the Dead 2 07.08.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби
7.2 35 оценок

Ремейк рельсового шутера The House of the Dead 2 получил официальную дату релиза

monk70 monk70

Разработчик MegaPixel Studio и издатель Forever Entertainment объявили дату выхода предстоящего ремейка рельсового шутера The House of the Dead 2; игра выйдет 7 августа на ПК в GOG и Steam, а также на Nintendo Switch.

The House of the Dead 2: Remake — ремейк второй части известной и популярной серии рельсовых шутеров. Возьмите на себя роль одиночного секретного агента Джеймса или Гэри или объединитесь в кооперативном режиме, чтобы нейтрализовать опасных существ, стоящих на вашем пути.

В феврале 2000 года небольшой город внезапно заполонили враждебные существа. Двое агентов AMS, Джеймс Тейлор и Гэри Стюарт, были отправлены на расследование. По прибытии они заметили, что ситуация напоминает инцидент в особняке Кьюриен 1998 года. Решив раскрыть источник заражения, они начали стрелять в орды существ.

Особенности игры:

  • Ремастеринг музыки (классический саундтрек также доступен в игре)
  • Современная графика
  • Геймплей, верный оригинальной игре
  • Кооперативный режим
  • Несколько концовок и разветвленных уровней
3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

Ну посмотрим. Игра и так уже чего только не терпела в плане перевыпусков.

1
Saw Gerrera

Без "светового" пистолета не то будет вообще, на 100% неинтерактивно. На свиче есть джойконы ну окей, а на пк, я вас умоляю, мышкой целиться?