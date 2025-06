Ремейк рельсового шутера The House of the Dead 2 получил официальную дату релиза

Разработчик MegaPixel Studio и издатель Forever Entertainment объявили дату выхода предстоящего ремейка рельсового шутера The House of the Dead 2; игра выйдет 7 августа на ПК в GOG и Steam, а также на Nintendo Switch.

The House of the Dead 2: Remake — ремейк второй части известной и популярной серии рельсовых шутеров. Возьмите на себя роль одиночного секретного агента Джеймса или Гэри или объединитесь в кооперативном режиме, чтобы нейтрализовать опасных существ, стоящих на вашем пути.

В феврале 2000 года небольшой город внезапно заполонили враждебные существа. Двое агентов AMS, Джеймс Тейлор и Гэри Стюарт, были отправлены на расследование. По прибытии они заметили, что ситуация напоминает инцидент в особняке Кьюриен 1998 года. Решив раскрыть источник заражения, они начали стрелять в орды существ.

Особенности игры: