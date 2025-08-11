Ремейк The House of the Dead 2 показывает разочаровывающие результаты

Компания Forever Entertainment, известная ремейками и ремастерами любимых классических игр эпохи PS1, PS2 и Nintendo Wii, столкнулась с трудностями со своим новым релизом.
Студия завоевала признание и доверие крупных издателей благодаря таким проектам, как Panzer Dragoon (2020) и The House of the Dead: Remake. Они также подарили фанатам Donkey Kong Country Returns HD, а их партнер MegaPixel Studio выпустила The House of the Dead 2: Remake несколько дней назад.
Однако последняя игра не оправдала ожиданий. Первые обзоры в Steam показывают, что версия для ПК получила лишь 40% положительных отзывов, классифицированных как «смешанные». Игроки сообщают о многочисленных проблемах: игра не запускается должным образом, содержит множество ошибок, страдает от плохой оптимизации и неисправностей основных игровых систем. Сообщество рекомендует избегать покупки игры в её текущем состоянии.
Интерес к ремейку также заметно низок: пиковое количество одновременных игроков достигло всего 240 — цифра вдвое меньше, чем во время запуска ремейка первой игры, несмотря на широкую известность франшизы.
Да нафиг она вообще нужна , рельсовый шутер с плохой графикой даже ностальгии не вызывает
Так все кто тогда играл в святых и прекрасных 90-х в эту игру на игровых автоматах давно умерли, а зумерки даже не в курсе что это за серия и для кого нужна
Ну так если игра в плохом техническом состоянии, то чего ещё ожидать? Или думали, что пипл схавает и так, на одной только ностальгии?
Оригинальная серия оч классная на самом деле. Но ремейк на удивление убогий. Даже с технической стороны такое ощущение что это альфа версия.
Ну штошшшш
Для игры на автомате с пистолетом норм наверное но для пк и консолей по хорошему надо было менять кор геймплей с рельсового шутера на свободное перемещение по локациям и возможно сделать вид от третьего лица