Ремейк The House of the Dead 2 показывает разочаровывающие результаты

Компания Forever Entertainment, известная ремейками и ремастерами любимых классических игр эпохи PS1, PS2 и Nintendo Wii, столкнулась с трудностями со своим новым релизом.

Студия завоевала признание и доверие крупных издателей благодаря таким проектам, как Panzer Dragoon (2020) и The House of the Dead: Remake. Они также подарили фанатам Donkey Kong Country Returns HD, а их партнер MegaPixel Studio выпустила The House of the Dead 2: Remake несколько дней назад.

Однако последняя игра не оправдала ожиданий. Первые обзоры в Steam показывают, что версия для ПК получила лишь 40% положительных отзывов, классифицированных как «смешанные». Игроки сообщают о многочисленных проблемах: игра не запускается должным образом, содержит множество ошибок, страдает от плохой оптимизации и неисправностей основных игровых систем. Сообщество рекомендует избегать покупки игры в её текущем состоянии.

Интерес к ремейку также заметно низок: пиковое количество одновременных игроков достигло всего 240 — цифра вдвое меньше, чем во время запуска ремейка первой игры, несмотря на широкую известность франшизы.