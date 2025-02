Ремейк The House of the Dead 2 получил демоверсию в Steam

Издательство Forever Entertainment и разработчик MegaPixel Studio выпустили демоверсию The House of the Dead 2: Remake для PC в рамках Steam Next Fest: February 2025 Edition. Игроки могут опробовать первый уровень культового рельсового шутера и сыграть в кооперативном режиме.

The House of the Dead 2: Remake — это обновленная версия второй части легендарной серии. Игра предлагает современную графику, ремастированный саундтрек (с возможностью включить классическую музыку) и геймплей, верный оригиналу.

Полноценный релиз The House of the Dead 2: Remake состоится весной 2025 года на PC (Steam, GOG), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.