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The House of the Dead 2 2001 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби
7 29 оценок

Ремейк The House of the Dead 2 получил демоверсию в Steam

butcher69
Новости

Издательство Forever Entertainment и разработчик MegaPixel Studio выпустили демоверсию The House of the Dead 2: Remake для PC в рамках Steam Next Fest: February 2025 Edition. Игроки могут опробовать первый уровень культового рельсового шутера и сыграть в кооперативном режиме.

The House of the Dead 2: Remake — это обновленная версия второй части легендарной серии. Игра предлагает современную графику, ремастированный саундтрек (с возможностью включить классическую музыку) и геймплей, верный оригиналу.

Полноценный релиз The House of the Dead 2: Remake состоится весной 2025 года на PC (Steam, GOG), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ElektronikBoy

Игрушка, легенда просто, помню на автоматах играл с пушкой))

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Madiark

Щя еще должен стать доступен демо ремейка готики

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GennadijK

В этот раз даже банера Steam fest нету , чтобы демки были под одной эгидой.

Там уже доступна демка Stygian: Outer Gods , правда она короткая . Демо , которое предоставляли заблаговременно ютуб каналам , длится дольше. Но выглядит игра хорошо .

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