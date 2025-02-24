Ремейк The House of the Dead 2 получил демоверсию в Steam

Издательство Forever Entertainment и разработчик MegaPixel Studio выпустили демоверсию The House of the Dead 2: Remake для PC в рамках Steam Next Fest: February 2025 Edition. Игроки могут опробовать первый уровень культового рельсового шутера и сыграть в кооперативном режиме.
The House of the Dead 2: Remake — это обновленная версия второй части легендарной серии. Игра предлагает современную графику, ремастированный саундтрек (с возможностью включить классическую музыку) и геймплей, верный оригиналу.
Полноценный релиз The House of the Dead 2: Remake состоится весной 2025 года на PC (Steam, GOG), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.
Игрушка, легенда просто, помню на автоматах играл с пушкой))
Щя еще должен стать доступен демо ремейка готики
В этот раз даже банера Steam fest нету , чтобы демки были под одной эгидой.
Там уже доступна демка Stygian: Outer Gods , правда она короткая . Демо , которое предоставляли заблаговременно ютуб каналам , длится дольше. Но выглядит игра хорошо .