Сегодня состоялся релиз ремейка The House of the Dead 2 от студии MegaPixel Studio и издательства Forever Entertainment.
Проект предлагает:
- Полностью переработанную графику при сохранении оригинального геймплея
- Возможность играть за агентов Джеймса или Гэри в одиночку или в кооперативе
- Обновлённый саундтрек (с опцией переключения на классическую музыку)
- Несколько концовок и разветвлённые уровни
Действие игры разворачивается в феврале 2000 года, когда два агента AMS расследуют загадочное нашествие существ. Игра доступна на PC (Steam, GOG) и Nintendo Switch.
покупал на бокс переиздание первой части, мусор ещё тот галимый
Полностью согласен, она у меня ваще не пошла, третья игра куда лучше была.
Посмотрим, посмотрим. Эхх молодость.
Ппппфф такую гадость я бы не брал.
виртуальный тир не всем подходит.
Как раз в прошлом месяце The House of the Dead remake прошёл, понравилась, поностальгировал тем более продолжительность прошлой и этой максимум 1 час
А как она у тебя заработала?