The House of the Dead 2 07.08.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби
7.2 38 оценок

Состоялся релиз ремейка The House of the Dead 2

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз ремейка The House of the Dead 2 от студии MegaPixel Studio и издательства Forever Entertainment.

Проект предлагает:

  • Полностью переработанную графику при сохранении оригинального геймплея
  • Возможность играть за агентов Джеймса или Гэри в одиночку или в кооперативе
  • Обновлённый саундтрек (с опцией переключения на классическую музыку)
  • Несколько концовок и разветвлённые уровни

Действие игры разворачивается в феврале 2000 года, когда два агента AMS расследуют загадочное нашествие существ. Игра доступна на PC (Steam, GOG) и Nintendo Switch.

Комментарии: 7
Юрий Пенкин

покупал на бокс переиздание первой части, мусор ещё тот галимый

Беккер5443

Полностью согласен, она у меня ваще не пошла, третья игра куда лучше была.

1
Egik81

Посмотрим, посмотрим. Эхх молодость.

Беккер5443

Ппппфф такую гадость я бы не брал.

Egik81 Беккер5443

виртуальный тир не всем подходит.

ViksOne

Как раз в прошлом месяце The House of the Dead remake прошёл, понравилась, поностальгировал тем более продолжительность прошлой и этой максимум 1 час

Беккер5443

А как она у тебя заработала?