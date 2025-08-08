Сегодня состоялся релиз ремейка The House of the Dead 2 от студии MegaPixel Studio и издательства Forever Entertainment.

Проект предлагает:

Полностью переработанную графику при сохранении оригинального геймплея

Возможность играть за агентов Джеймса или Гэри в одиночку или в кооперативе

Обновлённый саундтрек (с опцией переключения на классическую музыку)

Несколько концовок и разветвлённые уровни

Действие игры разворачивается в феврале 2000 года, когда два агента AMS расследуют загадочное нашествие существ. Игра доступна на PC (Steam, GOG) и Nintendo Switch.