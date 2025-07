Зомби снова в деле: новый трейлер The House of the Dead 2: Remake подтверждает дату выхода

ForeverEntertainment выпустила новый трейлер The House of the Dead 2: Remake, официально подтвердив дату выхода — 7 августа. Игра появится на PC и Nintendo Switch, возвращая игроков к истокам культового аркадного шутера конца 90-х.

Оригинал вышел в 1998 году в игровых залах, а позже добрался до Dreamcast и PC. Вторая часть легендарной серии шутеров на рельсах снова ставит перед игроками задачу остановить орды нежити, на этот раз — на мрачных улицах Венеции, захваченной зомби-апокалипсисом.

Игрокам предстоит взять под контроль агентов Джеймса Тейлора и Гэри Стюарта, которые будут прорываться сквозь полчища мертвецов с целью остановить злодея Голдмана — безумного ученого, стоящего за ужасами, творящимися вокруг. Атмосфера классического B-хоррора здесь сохранена с любовью к оригиналу.

Анонс ремейка состоялся ещё в 2019 году, и за прошедшие годы проект пережил немало трудностей. Однако релиз уже не за горами. Правда, остаются вопросы по качеству: первая часть в обновлённой версии не получила восторженных отзывов из-за технических недоработок и устаревших механик.

Теперь внимание игроков приковано к ремейку второй части — сможет ли он достойно оживить классику и подарить новый виток жизни знаменитой серии? Узнаем уже совсем скоро.