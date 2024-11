Пол Андерсон приступил к созданию фильма по мотивам хоррор-игры The House of the Dead от SEGA

Режиссёр Пол У. С. Андерсон, известный по экранизациям Resident Evil и Monster Hunter, приступает к созданию фильма по мотивам хоррор-игры The House of the Dead от SEGA. В основе сюжета фильма лежит третья часть франшизы, в центре которой Лиза Роган, ищущая своего отца, и Дэниел Кьюриен, вынужденный бороться с последствиями действий своего отца, ответственного за вспышку мутаций.

"Я люблю видеоигры с 90-х годов", - заявил Андерсон в интервью Deadline. "В те времена я был большим любителем видеоигр в аркадах, и именно так я познакомился с Mortal Kombat. И практически в то же время я много играл в House of the Dead. Эта игра мне всегда нравилась. IP стала еще сильнее, и теперь в нее играют представители разных поколений."

В создании фильма также примут участие Джереми Болт, продюсер Resident Evil, Тору Накахара из SEGA, участвовавший в проекте «Соник в кино», и другие известные продюсеры. По словам Накахары, SEGA раньше скептически относилась к крупным экранизациям, но после успеха фильмов о Сонике пересмотрела подход к таким проектам как к способу расширения бренда.

Начало съёмок запланировано на второй квартал 2025 года.