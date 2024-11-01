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House of the Dead 3 24.10.2002
Экшен, Аркада, Шутер, Ужасы, Зомби
7.4 64 оценки

Пол Андерсон приступил к созданию фильма по мотивам хоррор-игры The House of the Dead от SEGA

butcher69
Новости

Режиссёр Пол У. С. Андерсон, известный по экранизациям Resident Evil и Monster Hunter, приступает к созданию фильма по мотивам хоррор-игры The House of the Dead от SEGA. В основе сюжета фильма лежит третья часть франшизы, в центре которой Лиза Роган, ищущая своего отца, и Дэниел Кьюриен, вынужденный бороться с последствиями действий своего отца, ответственного за вспышку мутаций.

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"Я люблю видеоигры с 90-х годов", - заявил Андерсон в интервью Deadline. "В те времена я был большим любителем видеоигр в аркадах, и именно так я познакомился с Mortal Kombat. И практически в то же время я много играл в House of the Dead. Эта игра мне всегда нравилась. IP стала еще сильнее, и теперь в нее играют представители разных поколений."

В создании фильма также примут участие Джереми Болт, продюсер Resident Evil, Тору Накахара из SEGA, участвовавший в проекте «Соник в кино», и другие известные продюсеры. По словам Накахары, SEGA раньше скептически относилась к крупным экранизациям, но после успеха фильмов о Сонике пересмотрела подход к таким проектам как к способу расширения бренда.

Начало съёмок запланировано на второй квартал 2025 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lunersun

Зачем? Лучше уже не снимут

7
OPen man

что за кинцо?

0
Lunersun OPen man

Дом мертвецов (2003) от Уве Болла.

1
OPen man Lunersun

я вроде не пропускал фильмы Уве Болла. а этот в упор не помню.гляну.

0
Кей Овальд

Кажется, что это новость из 1994-го. :)))

2
TrimSeven

обожаю, но кино по рефлексному шутану? это как по тетрису, хотя о чем это я...

0
r23dom

в главной роли опять Мила, или дочурку пора продвигать

0