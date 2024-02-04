К порноигре House Party будет выпущен новый контент-пак, связанный с Днём святого Валентина

Популярная игра для взрослых House Party обзаведётся новым тематическим набором 14 февраля. Грядущее бесплатное дополнение будет посвящено Дню святого Валентина.
Valentine's Day Holiday Pack добавит в игру различные украшения, тематические предметы интерьера и мебели, а также прочие аксессуары. Кроме того, появятся новые опции кастомизации одежды персонажей.
Ранее студия Eek! Games уже выпустила несколько контент-паков к House Party, и, судя по всему, предстоящий Valentine's Day Holiday Pack будет не последним из них.
А причём тут Resident Evil 3 ?
притом фотка жопы нужна была
Фотку жопы из самой игры я так понимаю найти не представляется возможным ?
сложно
В сообщество игры в стиме заходишь, там этих жоп... кхм... хоть жопой жуй.
ты бы видел там эти квадратные задницы 😂😂😂
Про че там блог не читал, но жопа какая!
фу извращенец
да ладно ладно, но какая жопа! хыы
Руслан у тебя жопа тоже есть, значит и вы извращенец.
это мужская жопа там! 😂😂😂😂😂
ну тебе виднее спецу по мужским жопам)
это они про день дружбы и товарищества?
Как по мне игра интересная и без всяких жоп и кекса. Я когда скачал думал ну опять банальная порно игра где даже думать не надо и как же я ошибался. В этой игре сюжет (да там есть сюжет) настолько интересный и смешной, что ты ставишь на задний план всякие кексы. Каждый персонаж по своему интересен и индивидуален, что думаешь "вау, а зачем так прорабатывать героев в такой игре" даже в новейших AAA-AA играх персонажи бледнее выглядят чем в этой игре про кекс, что забавно. Про всякие головоломки я вообще молчу, думаю не я 1 искал ответы в гугле как надо делать и где искать, а что здесь не линейный сюжет и нельзя пройти игру одним и тем же способом это вообще вынос мозга для такого продукта.
не реалистично:D
популярная игра....... 😂😂🤣🤣
Надеемся что хотя бы бесплатно будет,ибо уже похожее есть с Хэллоуином