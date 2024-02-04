на главную
об игре
House Party 30.06.2017
Адвенчура, Квест, Для взрослых 18+, Юмор
7.7 406 оценок

К порноигре House Party будет выпущен новый контент-пак, связанный с Днём святого Валентина

Tiger Goose
Новости

Популярная игра для взрослых House Party обзаведётся новым тематическим набором 14 февраля. Грядущее бесплатное дополнение будет посвящено Дню святого Валентина.

Valentine's Day Holiday Pack добавит в игру различные украшения, тематические предметы интерьера и мебели, а также прочие аксессуары. Кроме того, появятся новые опции кастомизации одежды персонажей.

Ранее студия Eek! Games уже выпустила несколько контент-паков к House Party, и, судя по всему, предстоящий Valentine's Day Holiday Pack будет не последним из них.

21
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Grimnebulin

А причём тут Resident Evil 3 ?

17
Ruslan Бригадир

притом фотка жопы нужна была

-1
Grimnebulin Ruslan Бригадир

Фотку жопы из самой игры я так понимаю найти не представляется возможным ?

6
Ruslan Бригадир Grimnebulin

сложно

1
SHAYNARD Ruslan Бригадир

В сообщество игры в стиме заходишь, там этих жоп... кхм... хоть жопой жуй.

0
Леший3 Grimnebulin

ты бы видел там эти квадратные задницы 😂😂😂

0
danilukHF

Про че там блог не читал, но жопа какая!

5
Ruslan Бригадир

фу извращенец

-18
danilukHF Ruslan Бригадир

да ладно ладно, но какая жопа! хыы

10
Tommy. Ruslan Бригадир

Руслан у тебя жопа тоже есть, значит и вы извращенец.

2
Леший3

это мужская жопа там! 😂😂😂😂😂

0
danilukHF Леший3

ну тебе виднее спецу по мужским жопам)

0
Xndr DeKoz

это они про день дружбы и товарищества?

2
SoggyOrrinthal

Как по мне игра интересная и без всяких жоп и кекса. Я когда скачал думал ну опять банальная порно игра где даже думать не надо и как же я ошибался. В этой игре сюжет (да там есть сюжет) настолько интересный и смешной, что ты ставишь на задний план всякие кексы. Каждый персонаж по своему интересен и индивидуален, что думаешь "вау, а зачем так прорабатывать героев в такой игре" даже в новейших AAA-AA играх персонажи бледнее выглядят чем в этой игре про кекс, что забавно. Про всякие головоломки я вообще молчу, думаю не я 1 искал ответы в гугле как надо делать и где искать, а что здесь не линейный сюжет и нельзя пройти игру одним и тем же способом это вообще вынос мозга для такого продукта.

2
bohdan2015

не реалистично:D

1
Леший3

популярная игра....... 😂😂🤣🤣

0
aktivnyy gomes

Надеемся что хотя бы бесплатно будет,ибо уже похожее есть с Хэллоуином

0