К порноигре House Party будет выпущен новый контент-пак, связанный с Днём святого Валентина

Популярная игра для взрослых House Party обзаведётся новым тематическим набором 14 февраля. Грядущее бесплатное дополнение будет посвящено Дню святого Валентина.

Valentine's Day Holiday Pack добавит в игру различные украшения, тематические предметы интерьера и мебели, а также прочие аксессуары. Кроме того, появятся новые опции кастомизации одежды персонажей.

Ранее студия Eek! Games уже выпустила несколько контент-паков к House Party, и, судя по всему, предстоящий Valentine's Day Holiday Pack будет не последним из них.