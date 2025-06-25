Путь к спасению начинается с координации: How 2 Escape: Lost Submarine уже доступна на всех платформах

Maximum Entertainment и студия Breakfirst Games выпустили How 2 Escape: Lost Submarine — новую часть отмеченной критиками серии, в которой игрокам предстоит спасти мир от катастрофы с помощью командной работы и логики. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S и Nintendo Switch.

В How 2 Escape: Lost Submarine требуется два игрока и два устройства. Один — исследует подводную лодку на основной платформе, другой — помогает с разгадками, используя бесплатное приложение на ПК, iOS или Android.

Только слаженная работа поможет решить головоломки и остановить надвигающуюся глобальную угрозу.