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How to Fish 20.08.2026
Симулятор, Инди, От первого лица, Кооператив
5.6 25 оценок

How to Fish продалась тиражом в 10 миллионов копий - рыболовный шутер готовится к выходу на консолях

butcher69 butcher69

Кооперативный шутер про рыбалку How to Fish стал одним из заметных хитов Steam: менее чем за два месяца после релиза продажи игры достигли 10 миллионов копий. Об этом сообщили разработчики из Dazed Games, поблагодарив игроков за поддержку и положительные отзывы.

Игра вышла в Steam 20 августа, а уже через два дня преодолела отметку в миллион проданных копий. К 12 октября аудитория проекта помогла ему достичь десятикратного результата. При цене в 359 рублей такой успех особенно примечателен для игры, которая объединяет рыбалку с механиками кооперативного шутера.

Пользователи Steam тоже встретили новинку тепло: на момент объявления рейтинг How to Fish составлял 95% на основе примерно 70 тысяч пользовательских обзоров. Судя по реакции аудитории, необычное сочетание рыболовных занятий и стрельбы оказалось достаточно привлекательным, чтобы игра быстро вышла за пределы нишевого развлечения.

В Dazed Games отдельно подчеркнули, что не бросили поддержку проекта, несмотря на отсутствие частых новостей. В ближайшие месяцы команда планирует приступить к подготовке крупного контентного обновления, а также заняться переносом How to Fish на консоли. Конкретные платформы и сроки выхода новых версий пока не уточняются.

Десять миллионов проданных копий за неполные два месяца — серьёзная заявка на долгую жизнь проекта. Теперь разработчикам предстоит удержать интерес огромной аудитории: масштабное обновление и консольные версии могут стать следующим важным этапом развития How to Fish.

Индустрия 2
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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Дима Неважноо

просто..нахер этот мир..

2
WerGC

загадка как такое может продаться или цена 1$

Slayer1993

Хорошим играм - хорошие продажи. Забавно, что некоторые ждут оригинальных задумок, но стоит им появиться не в одиночных проектах - сраз