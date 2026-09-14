Hozy выйдет на PS5, Xbox Series и Switch в 2026 году; бесплатное дополнение Hideways уже доступно

Издатель tinyBuild и разработчик Come On Games объявили, что в 2026 году выпустят уютную игру Hozy, посвященную ремонту и уборке, на PlayStation 5, Xbox Series и Switch.
Для версии игры на ПК уже вышло бесплатное дополнение «Hideaways», включающее три новых уровня.
Hideaways» — бесплатное дополнение для всех игроков Hozy, предлагающее исследовать три новых уровня, каждый из которых обладает уникальной атмосферой и характером. Познакомьтесь с жильцами этих домов, откройте для себя детали, придающие каждому месту неповторимость, и не спеша превратите их в нечто особенное.
- Когда будете готовы продолжить творчество, используйте новую мебель и декор в режиме «Песочница». Комбинируйте, сочетайте, переставляйте и экспериментируйте с новыми предметами, чтобы создать пространство, которое идеально подходит именно вам!
- Три новые локации — Исследуйте три уникальных пространства: элегантную стильную квартиру (Chic Condo), современную технологичную студию (Tech Studio) и очаровательную оранжерею (Greenhouse).
- Новые механики уборки — Постригите газон, превратив сад в сказочный уголок, и уберите старые потертые ковры, чтобы открыть прекрасно сохранившийся паркет! Новый хаб — откройте для себя новую локацию, объединяющую эти дополнительные уровни и позволяющую взглянуть на мир Hozy с новой стороны. Все эти уровни становятся доступны сразу после прохождения обучающего этапа в основной игре.
- Новая музыка — насладитесь свежей подборкой композиций от Янна ван дер Крюссена, которые идеально дополняют атмосферу каждого нового уровня — как днем, так и ночью.
- Новые предметы для «Песочницы» — используйте новую мебель и элементы декора из этих уровней в режиме «Песочница», чтобы создавать еще более уютные и уникальные комнаты!