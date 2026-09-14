Hozy выйдет на PS5, Xbox Series и Switch в 2026 году; бесплатное дополнение Hideways уже доступно

Издатель tinyBuild и разработчик Come On Games объявили, что в 2026 году выпустят уютную игру Hozy, посвященную ремонту и уборке, на PlayStation 5, Xbox Series и Switch.

Для версии игры на ПК уже вышло бесплатное дополнение «Hideaways», включающее три новых уровня.

Hideaways» — бесплатное дополнение для всех игроков Hozy, предлагающее исследовать три новых уровня, каждый из которых обладает уникальной атмосферой и характером. Познакомьтесь с жильцами этих домов, откройте для себя детали, придающие каждому месту неповторимость, и не спеша превратите их в нечто особенное.