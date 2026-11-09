Hozy вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Студия Come On Studio и издатель tinyBuild выпустили уютный симулятор Hozy на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игрокам предстоит возвращать к жизни заброшенные дома и постепенно восстанавливать целый район, превращая пустующие помещения в комфортные пространства. Консольный релиз состоялся 9 ноября 2026 года.

В каждом помещении нужно убирать мусор, мыть окна, очищать поверхности, красить стены и расставлять мебель. Для работы доступны различные инструменты, а взаимодействие с предметами сопровождается физическими эффектами и звуковыми деталями. Игра не ограничивает участников таймерами и оценками, позволяя заниматься ремонтом в собственном темпе.

После прохождения основной кампании открывается режим New Game+, в котором можно по-новому оформлять уже восстановленные комнаты, переключая время суток и используя другие наборы мебели. Песочница предоставляет доступ ко всем предметам и позволяет создавать собственные интерьеры без ограничений.

Hozy также доступна на ПК через Steam с 30 марта 2026 года. Версия для Nintendo Switch запланирована на 2026 год, но точная дата пока не объявлена.