Уют без стресса: Hozy вышла в Steam и уже покоряет игроков

Издатель tinyBuild и разработчик Come On Studio выпустили Hozy — спокойную игру о ремонте и декорировании дома. Проект уже доступен на ПК и Mac через Steam по цене $14,99 со скидкой 10% в честь релиза.

Hozy быстро привлекла внимание аудитории: игра вошла в топ-10 Steam Next Fest и собрала более 500 тысяч добавлений в списки желаемого. Причина популярности — расслабляющий геймплей без таймеров, очков и давления, где игрок сам задаёт темп.

Пользователям предстоит исследовать девять уникальных локаций и постепенно возвращать жизнь в забытый город, обустраивая интерьеры и раскрывая истории его жителей. В распоряжении — широкий выбор мебели, декора и инструментов, позволяющих свободно экспериментировать с пространством.

Разработчики сделали ставку на атмосферу и детали: от звуков природы до интерактивных мелочей, создающих ощущение уюта. Hozy предлагает медитативный опыт, где главное — удовольствие от процесса и творчества.