Анонсирована Hubert - атмосферная игра про собаку, которая должна охранять стадо и ферму от волков

Играйте за пастушью собаку, защищающую своё стадо и единственного человека, который ей доверяет. По мере того как волки подбираются всё ближе, вам придётся столкнуться с растущим разрывом между миром, которому вы служите, и дикой природой, которая зовёт вас.

Пасите овец, берите след по запахам и охраняйте ферму на суровых северных землях. Hubert будет доступна на ПК в этом году, а демоверсия уже появилась в Steam.