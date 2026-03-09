ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hubert TBA
Адвенчура, Инди
6.5 6 оценок

Анонсирована Hubert - атмосферная игра про собаку, которая должна охранять стадо и ферму от волков

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Играйте за пастушью собаку, защищающую своё стадо и единственного человека, который ей доверяет. По мере того как волки подбираются всё ближе, вам придётся столкнуться с растущим разрывом между миром, которому вы служите, и дикой природой, которая зовёт вас.

Пасите овец, берите след по запахам и охраняйте ферму на суровых северных землях. Hubert будет доступна на ПК в этом году, а демоверсия уже появилась в Steam.

25
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Barred

Очередная инди пapaша. Вангую восторженные отзывы от эстетов.

8
ModestDL
атмосферная игра про собаку, которая должна охранять стадо и ферму от волков,

романсить блондинку и нюхать задницы других собак.

3
RMP

Мод на лабрадорчика - и можно будет поиграть)