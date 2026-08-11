Hubert заглянет на PS5: приключение пастушьей собаки расширяет список платформ

Приключенческая игра Hubert, посвящённая самоуверенной овчарке с непреодолимым любопытством, выйдет не только на ПК, но и на PlayStation 5. Разработчик Brocap Studio пока не назвал дату релиза, однако расширение списка платформ стало новой деталью проекта.

В Hubert игроки увидят мир с точки зрения собаки. Главный герой воспринимает окружающую среду через движение, запахи и инстинкты, а его основной задачей становится помощь девочке Лили в выпасе овец. На первый взгляд работа кажется простой, однако непослушные животные и суровый характер фермера способны быстро превратить обычный день на пастбище в настоящее испытание.

За пределами фермы приключение приобретает более загадочный характер. В северной дикой местности окружающий мир становится тише и страннее, а Хьюберт начинает чувствовать нечто, что человек не способен воспринимать так же, как собака. Разработчики обещают раскрывать историю не только через сюжет, но и посредством исследования окружающей среды.

Геймплей строится вокруг природных способностей героя. Хьюберту предстоит выслеживать запахи, обнаруживать секреты и взаимодействовать с миром на уровне земли, используя собачьи инстинкты для продвижения по истории. При этом разработчики делают акцент на дружбе Хьюберта и Лили, а также на темах доверия, верности и любопытства.

Проект уже успел получить признание на Game Access 2026, где Hubert победила в номинации «Лучшая игра». Мероприятие проходило в Чехии 7 и 8 мая. На ПК также доступна бесплатная демоверсия, которая получила в Steam оценку «Очень положительно».

Таким образом, Hubert пока не получила дату релиза ни на ПК, ни на PS5, но теперь ясно, что приключение о пастушьей собаке будет доступно владельцам обеих платформ. А судя по описанию, разработчики делают ставку на необычный взгляд на привычный приключенческий жанр — буквально предлагая игроку увидеть мир глазами собаки.