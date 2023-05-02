Научно-фантастическая VR-адвенчура Hubris появится на PSVR 2 ©

В ближайшее время для гарнитуры PSVR 2 выйдет множество захватывающих игр, одна из которых — Hubris от Cyborn. Разработчик недавно сообщил, что научно-фантастическое приключение действительно выйдет в этом месяце.

Когда именно в мае, не уточняется. Тем не менее, теперь у нас есть подтверждение того, что одна из самых красивых игр для виртуальной реальности скоро порадует владельцев PSVR 2, в полной мере используя PlayStation 5. Hubris первоначально выпущена для ПК VR в Steam в декабре 2022 года.

Cyborn заявил, что в версию видеоигры для PSVR 2 были внесены «значительные улучшения». Таким образом, игроки должны испытать «улучшенную графику и игровой процесс». Одним из таких улучшений стало добавление фовеального рендеринга. Эта функция использовалась во многих играх для PSVR 2, работая в сочетании с отслеживанием взгляда гарнитуры для улучшения визуальных эффектов. Текстуры и модели Hubris были доработаны, плюс «частота кадров остается стабильной», отмечает Cyborn.

Что касается игрового процесса, Hubris будет использовать тактильные ощущения контроллера DualSense, чтобы еще больше погрузить игроков в игру. Каждое действие имеет свою собственную обратную связь, будь то стрельба по врагам или плавание в чистых голубых водах. Что касается оружия, вес был скорректирован для улучшения ощущения. Адаптивные триггеры также должны сделать альтернативные режимы огня более отзывчивыми.

Кроме того, есть переработанный механизм перезарядки оружия, улучшенные прицельные приспособления, новые варианты врагов, перебалансировка сложности и возможности 3D-звука. Так что много игроков PSVR 2, которых можно с нетерпением ждать.

Что касается версии для ПК VR, эти улучшения в конечном итоге появятся. В Discord Cyborn разработчик отмечает: «Все изменения вернутся к ПК VR, но, вероятно, не в тот же день, что и выпуск PS VR 2, поскольку потребуется гораздо больше испытаний на разных гарнитурах».