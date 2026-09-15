Hull Rupture выйдет 4 ноября - рогалик заставит защищать последний корабль человечества ценой экипажа

Издатель Team17 и студия Konfa Games объявили дату выхода Hull Rupture — рогалика, который сочетает строительство базы, элементы tower defense и управление ресурсами. Игра выйдет на ПК в Steam 4 ноября, а уже сейчас желающие могут опробовать новую демоверсию.

События Hull Rupture разворачиваются после уничтожения Земли. Один из последних кораблей человечества превращён в оружие, которое под управлением ИИ «Деспот» движется к родной планете пришельцев. Главная задача игрока — не позволить кораблю остановиться, превращая его внутренние системы, ресурсы и даже человеческий труд в источник постоянного движения.

Для этого придётся создавать взаимосвязанные модули, добывать ресурсы, ремонтировать повреждения и повышать эффективность корабля. Однако главной особенностью системы становится отношение к экипажу: люди здесь фактически являются ещё одним ресурсом, который можно использовать ради продолжения миссии.

Одновременно корабль подвергается атакам пришельцев. Враги не просто наступают снаружи — они прорывают корпус в заранее известных местах, заставляя игрока заранее готовить оборону. Турели, ловушки, баррикады и автоматические системы позволяют создавать зоны уничтожения, но с каждой волной противники становятся опаснее.

Дополнительное влияние на прохождение оказывают маршруты и случайные события. Одни пути безопаснее, другие позволяют получить больше ресурсов, но требуют идти на серьёзный риск. Разные корпуса кораблей также меняют планировку, доступные системы и допустимый уровень потерь.

Для повышения реиграбельности разработчики подготовили три корабля, шесть режимов и четыре модификатора. В результате Hull Rupture предлагает не просто защищать базу, а постоянно решать, чем можно пожертвовать ради продолжения безумного путешествия.